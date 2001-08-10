Торжественное открытие амбулатории состоялось в Чапланово
Рабочую поездку в Холмский район глава региона начал с посещения новой сельской амбулатории. Здесь в комфортных условиях смогут принимать 50 пациентов в день.
– Вне зависимости от того, в каком населенном пункте живет человек, у него должна быть возможность своевременно получать качественную медицинскую помощь. Сегодня мы открываем амбулаторию в Чапланово. Она оснащена необходимым современным оборудованием. Здесь будут проходить телемедицинские консультации, будут проводить приемы бригады узких специалистов, чтобы сельчанам не приходилось ездить к врачам в Холмск. Все это повышает доступность медицинской помощи на островах, – сказал Валерий Лимаренко.
Раньше амбулатория в Чапланово ютилась в маленьком здании 1960-х годов постройки. Теперь медицинское учреждение получило просторный дом площадью более 250 квадратных метров.
– Коридор такой широкий, помещение светлое, мебель новая. Приятно здесь находиться. Не то что, раньше, когда пол под ногами проваливался. Очень рады, что у наших врачей теперь есть свои отдельные кабинеты. Мы уже и на приеме успели побывать, – поделилась жительница села Елена Марина.
В Чапланово живут более 1100 человек. Амбулатория также обслуживает близлежащие села: Бамбучки, Пятиречье, Чистоводное, Ожидаево, Пожарское. Летом число обращений значительно увеличивается – становится больше туристов и дачников. Также медицинская помощь иногда требуется пострадавшим в ДТП – вдоль села пролегает федеральная трасса.
– Новая амбулатория имеет все необходимые для работы помещения. Процедурный и прививочный кабинеты, отдельные кабинеты для приема педиатра, терапевта, стоматолога. Есть аптечный пункт, регистратура, два санузла, один из них оборудован для маломобильных пациентов, – рассказала главный врач Холмской ЦРБ Светлана Мищенко.
Медицинскую помощь взрослым и маленьким сельчанам оказывают врач-терапевт, стоматолог, фельдшер, две медсестры. В амбулатории проводят вакцинацию, диспансеризацию, профосмотры. Имеется дневной стационар – здесь пациент может сделать уколы или пройти другие процедуры и после спокойно отправиться домой.
В Чапланово регулярно приезжают бригады врачей из районной больницы. Сельчан принимают окулист, хирург, кардиолог, гинеколог, эндокринолог и другие специалисты.
Вопрос доступности медпомощи решается также с помощью телемедицинских консультаций. Цифровые технологии позволяют сельчанам связываться с врачами из областного центра и центральной России. Сегодня провели сеанс со специалистами поликлиники №4 Южно-Сахалинска.
За последние годы на островах появились десятки новых сельских медицинских пунктов. В этом году строятся амбулатории в селах Чапаево, Восток, Ильинское, Первомайское, Ныш, а также ФАПы в селах Поречье, Покровка, Вал.
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