Тихоокеанское
информационное агентство
7 Апреля 2021
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13:41, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Припай в заливе Мордвинова полностью разрушен

Припай в заливе Мордвинова полностью разрушен

5 апреля в восточной части залива Мордвинова произошло полное разрушение неподвижного льда. У побережья располагается только дрейфующий лёд,сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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