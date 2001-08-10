Продолжаются работы по укреплению дороги до станции «Новодеревенская»

С понедельника на дороге до станции «Новодеревенская» работают техника и бригады завода строительных материалов им. М.А. Федотова. На сегодняшний день силами предприятия выполнена основная часть работ по укреплению и профилированию участка.

Вместе с тем завтра, 7 апреля, дорожникам предстоит провести укладку водопропускной трубы, чтобы уменьшить обводнение на проблемном участке. Работы будут вестись ориентировочно с 9.00 до 18.00. Движение автомобильного транспорта может быть затруднено, дачников призывают воздержаться от поездок. Отметим, что в случае необходимости проезд для аварийных служб будет оперативно обеспечен.