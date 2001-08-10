Более 7 тысяч квадратных метров асфальта уже восстановили на городских дорогах после зимы

По данным на сегодня максимально восстановлено поврежденное покрытие пр. Мира, ул. Сахалинской, ул. Физкультурной, ул. Лермонтова, ул. Горького, ул. Холмской, ул. Чехова, пер. Энергетиков, ул. Бумажной, ул. Железнодорожной, пр. Победы, ул. Пуркаева, ул. Курильской, ул. Красной, ул. Невельского, ул. Амурской, ул. Чехова. Тем не менее, мониторинг отремонтированных участков ведется в постоянном режиме, в случае появления выбоин они будут оперативно устраняться.

Так, после зимы было выявлено более 11 тыс. кв. метров асфальтобетонного покрытия с наличием выбоин. По данным на 5 апреля подрядчики восстановили 7,3 тыс. кв. метров. Напомним, мэр Сергей Надсадин поставил перед дорожниками задачу — к майским праздникам привести город в порядок. До 15 апреля убрать мусор и смёт, текущий ремонт завершить до 1 мая. Наряду с ликвидацией выбоин, в активной стадии - уборка улично-дорожной сети.

Сегодня техника и рабочие задействованы в уборке Комсомольской, Ленина, Больничной, Есенина, Космонавта Поповича, Хабаровской, Железнодорожной, Карьерной, Крюкова, Красной, Холмского шоссе. После 15 апреля подрядчики перейдут на летнее содержание улиц в полном объеме.