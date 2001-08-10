Еще около 100 жителей Тымовского в этом году обретут новое жилье

Председатель сахалинского правительства Алексей Белик во время рабочей поездки вТымовское вместе с будущими жильцами проинспектировал ход строительства одного из строящихся домов по улице Торговой.Организация для жильцов предварительного осмотра квартир с возможностью высказать свои замечания строителям – традиция, инициированная губернатором.

– Этот дом строится по программе переселенияграждан из аварийного жилья. Правительство области стремится ускоренными темпами решить проблему ветхого фонда и обеспечить жителей благоустроенным и комфортным жильем. Это – приоритетная для нас задача. И очень важно, что у будущих новоселов есть возможность высказать свои пожелания и замечания подрядчику еще на этапе строительства, – отметил Алексей Белик.

Жительница Тымовского Светлана Удалова впервые увидела новую квартиру и осталась ею очень довольна.

– Первое впечатление очень хорошее. Все нравится. Просторные раздельные комнаты, свежий ремонт, чисто, светло. Ни сравнится с моими нынешними условиями. Я живу в старом общежитии, где один санузел на несколько квартир, – поделилась мнением тымовчанка.

Новый дом рассчитан на 45 семей. Сдать егопланируют в сентябре этого года. Готовность объекта - 85 процентов. Председатель областного правительства поручил обеспечить качественное благоустройство территории, прилегающей к дому и поставил задачу надежно отделить детскую игровую площадку от соседней стройки в целях безопасности детей.

В общей сложности, в этом году из аварийного фонда переедут более 100 жителей Тымовского района. В следующем планируется сдать дом на 30 квартир по улице Пионерской в Тымовском и на 24 квартиры по улице Почтовой в Кировском. Также в планах строительство 3-квартирного дома в Арги-Паги и 36-квартирного – в Зональном.

Губернатор Валерий Лимаренко поручил полностью закрыть вопрос аварийного жилья в ближайшие пять лет. В прошлом году на островах расселили 131 тысячу квадратных метров – в комфортные квартиры переехали более 5 тысяч человек. Ускоренными темпами с помощью федерального финансирования планируется расселить еще 641 тысячу аварийных «квадратов».