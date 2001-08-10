Тотальный диктант пройдёт в Южно-Сахалинске

10 апреля в 16:00 в областной столице состоится ежегодная акция по проверке грамотности. Организаторы Тотального диктанта отмечают, что регистрация на площадки продолжается, и свободные места еще имеются. Для регистрации необходимо пройти по ссылкеhttps://totaldict.ru/yuzhno-sakhalinsk/#/stages

В 2021 году в Литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» Тотальный диктант прочитает министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик. Нонна Владимировна начала свою трудовую деятельность с должности научного сотрудника Государственного архива Сахалинской области. Работала 8 лет в Сахалинском кинодосуговом объединении, полтора года в Управлении культуры администрации города Южно-Сахалинска. В министерстве культуры и архивного дела Сахалинской области работает с апреля 2016 года.

Постоянные участники акции привыкли к слову «диктатор», которое употребляется только один раз в год и относится лишь к лицу, диктующему текст Тотального диктанта во всех городах и странах мира.В разные годы на Сахалине «диктаторами» становились известные люди: министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева, художественный руководитель Чехов-центраАлександр Агеев, журналисты Ирина Свидерская, Денис Федосеев и Василий Арсентьев, члены Союза писателей России Ирина Левитес и Николай Тарасов и многие другие.

В областной столице Тотальный диктант пройдет в юбилейный десятый раз. При поддержке министерства культуры и архивного дела островного региона по традиции его проведут на трех музейных площадках – Литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», Музейно-мемориальном комплексе «Победа» и Историческом парке «Россия – моя история».