Южно-сахалинских велосипедистов приглашают присоединиться к акции «Велостимул»
Жителей областной столицы приглашают принять участие в акции «Велостимул», призванную повысить интерес горожан к использованию двухколесного транспорта.
Инициатором мероприятия выступил Центр развития городской среды. Как рассказал директор организации Василий Вишневский, на сегодняшний день в акции уже участвуют 25 велолюбителей, всего планируется охватить не менее 100 человек. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на платформе www.велогород.online, скачать приложение Strava. После этого на указанном сайте будет фиксироваться путь перемещения пользователя по городу, километраж поездок, их частота и другие данные.
Эта работа, по мнению организаторов, позволяет заинтересовать жителей в использовании велотранспорта не только для занятий спортом и активного отдыха, но и для перемещения по городу с деловыми целями. Кроме того, полученные данные помогут оценить эффективность принимаемых администрацией города решений в части усовершенствования комфортной и безопасной среды для велосипедистов с учетом интересов пешеходов и других участников дорожного движения.
– Собранная информация позволит определить, по каким улицам проходят наиболее популярные веломаршруты и, соответственно, где в первую очередь необходимо развивать велосипедную инфраструктуру: оборудовать велопарковки, станции техобслуживания, предусмотреть съезды и пониженные бордюры, – отметил Василий Вишневский. – В то же время целью акции является поддержка людей, которые используют велосипед в качестве средства передвижения по городу. В частности, по окончании акции будет сформирован рейтинг самых дальних велопрогулок. Также мы определим велолюбителей, которые совершили наибольшее количество поездок. Отдельно будут отмечены горожане, которые выбирали велосипед в качестве транспорта для ежедневных поездок на работу.
Определение победителей и награждение участников акции «Велостимул» состоится в начале мая.
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