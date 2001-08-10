Тихоокеанское
информационное агентство
8 Апреля 2021
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11:45, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В некоторых домах Южно-Сахалинска сегодня не будет света

В некоторых домах Южно-Сахалинска сегодня не будет света

Плановые ремонтные работы на сетях ведет ПАО «Сахалинэнерго». До 16.00 электроснабжение будет ограничено по пр. Победы, 15, 15-б, 17, 19, 19/1, 21, 23, 25-а и ул. Комсомольской, 211, 213-а, 213-б, 215, 215-а, 217, 219, 219-а.

Оперативные данные об отключениях опубликованы на сайте организации (https://sakh-frs.ru/?search=25.02.2021), телефон диспетчерской: 782-782.

Кроме этого, ремонтно-восстановительные работы в нескольких районах будет проводить Сахалинская коммунальная компания. Уточнить информацию об отключениях тепла можно на сайте skk65.ru в разделе «Оперативная сводка отключений» либо в диспетчерской компании по телефонам: 72-30-13, 72-33-89. 

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