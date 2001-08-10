Теплоснабжение и горячее водоснабжение в городе в полном объёме восстановят сегодня

На данный момент услуги не подаются в 83 жилых дома, два детских сада и кадетскую школу. Причина – резкая остановка насосных станций АО «СКК» после вчерашнего происшествия. Это привело к тому, что сети встали под избыточное давление, сопроводившееся гидравлическим ударом.

На текущий момент без тепла остаются часть 11 мкр., 22 микрорайон, с.Дальнее, несколько детских садов и некоторое количество точечных адресов. Весь список – на сайте skk65.ru в разделе «Оперативная сводка отключений».

С вечера 6 апреля, в течение всей ночи и текущего дня над восстановлением теплоснабжения посменно работают 5 ремонтных бригад – мобилизованы все силы «Сахалинской Коммунальной Компании».

Возобновление подачи услуг будет происходить в течение всего дня и полностью завершится к 19:00.