День космонавтики отметят в городском парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина
День космонавтики отметят в городском парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина
В этом году вся страна будет праздновать, 60-летие покорения космоса. Это знаковое событие отметят в городском парке Южно-Сахалинска, носящим имя первого космонавта.
10 апреля жителей и гостей островной столицы приглашают на концертную площадку парка, где отметят День космонавтики. На площадке бывшего картодрома с 13:00 начнет работать игровая зона с мягкими модулями, пройдут бесплатные мастер-классы по созданию поделки «Ракеты». Малыши от 4 лет бесплатно смогут прокатиться на цепочной карусели.
Праздничная программа «60 лет – полет нормальный», даст старт в 14:00 часов. На главной сцене парка зрителей ждут занимательные конкурсы, викторины и выступления творческих коллективов города.
Также в этот день в центре досуга «Теремок» в 12:00 часов состоится тематическая программа «Астрономические загадки». Для детей от 6 до 9 лет подготовлено увлекательное путешествие по просторам вселенной и мастер-класс «Нарисуй космос». Вход свободный. Запись обязательна по телефону: 25 33 82.
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