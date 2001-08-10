Ряд домов в Южно-Сахалинске завтра днем останется без холодной воды

В связи с проведением ремонтных работ на сети водопровода 8 апреля с 9. 0 0 до 1 4 . 0 0 будет отключена подача холодной воды в ряде домов Южно-Сахалинска.

Так, воды не будет по адресам:

- ул. Сахалинская, 32-38, 35-47, 45а;

- ул. Хабаровская, 42, 44;

- ул. Чехова, 1, 3, 7, 2, 2а;

- ул. Дзержинского, 22, 15;

- ул. Курильская, 38, 40, 44, 55, 26а;

- ул. Невельского, 27а, 31, 37, 46;

- пр. Мира, 88.

По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую МКП «Городской водоканал» по телефону 72-32-40.