Тихоокеанское
информационное агентство
8 Апреля 2021
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15:25, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Ряд домов в Южно-Сахалинске завтра днем останется без холодной воды

Ряд домов в Южно-Сахалинске завтра днем останется без холодной воды
В связи с проведением ремонтных работ на сети водопровода 8 апреля с 9.00 до 14.00 будет отключена подача холодной воды в ряде домов Южно-Сахалинска.

Так, воды не будет по адресам:

- ул. Сахалинская, 32-38, 35-47, 45а;

- ул. Хабаровская, 42, 44;

- ул. Чехова, 1, 3, 7, 2, 2а;

- ул. Дзержинского, 22, 15;

- ул. Курильская, 38, 40, 44, 55, 26а;

- ул. Невельского, 27а, 31, 37, 46;

- пр. Мира, 88.

По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую МКП «Городской водоканал» по телефону 72-32-40.

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