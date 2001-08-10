Более 160 человек в Холмске улучшат свои жилищные условия до конца года

Новостройки по улице 60 лет Октября возводят для переселенцев из аварийного фонда. Ход строительства во время рабочей поездки в Холмский район проинспектировал губернатор Валерий Лимаренко.

– С людьми нужно заключить соглашения, чтобы они знали, когда и по какому адресу переедут. Это необходимо делать еще за год до переселения, а у вас эта работа до сих пор не проведена. Документы должны быть подписаны в ближайшее время, – потребовал глава региона от руководства районной администрации.

Новое жилье холмчане получат в двух современных девятиэтажках на 81 квартиру каждая. Их общая площадь – более 7 тысяч квадратных метров. На каждом этаже располагается девять квартир: четыре однокомнатных, четыре двухкомнатных и одна трехкомнатная.

Сейчас на стройплощадках залит цокольный этаж. Жилье сдадут «под ключ». В квартирах сделают внутренние отделочные работы, проведут электричество, установят сантехнику, пластиковые окна и балконы, входные и межкомнатные двери. Дом введут в эксплуатацию в декабре этого года.

– С нетерпением жду переезда. Уже устала от постоянного сквозняка и сырости. Рада, что останусь в своем районе, мне здесь нравится. Дом в проекте красивый, квартиры просторные, лоджии большие, – поделилась жительница Холмска Нина Хохлова.

В прошлом году на Сахалине и Курилах расселили 131 тысячу непригодных для проживания «квадратов». Как пилотный регион Сахалинская область получила федеральную поддержку, чтобы в сжатые сроки полностью закрыть вопрос аварийного жилья. В 2021-2026 годах ускоренными темпами планируется расселить 641 тысячу квадратных метров аварийного жилья.