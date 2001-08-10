Тихоокеанское
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15:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Первая «чистая пятница» пройдет в Южно-Сахалинске 9 апреля

Первая «чистая пятница» пройдет в Южно-Сахалинске 9 апреля

Мэр Сергей Надсадин объявил в областном центре месячник по санитарной очистке территорий, в рамках которого еженедельно (с 9 числа) во второй половине рабочего дня будут проходит «чистые пятницы». Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности рекомендовано присоединиться к уборке города и организовывать работы по очистке прилегающих территорий.

Навести порядок на прилегающих территориях должны  организации всех форм собственности. Напомним, согласно правилам благоустройства необходимо поддерживать чистоту на закрепленной территории в радиусе 10 метров от здания. Также в надлежащий вид надо привести фасады зданий и павильонов, входные группы, вывески, ограждающие конструкции.

Важно, что в дни проведения «чистых» пятниц и субботников полигон ТБО будет бесплатно принимать мусор от хозяйствующих субъектов и физических лиц. Если по каким-либо причинам вывезти мусор в эти дни возможности нет, необходимо обратиться в департамент городского хозяйства по телефону: 300-461 (доб. 5, 11, 12), оставить заявку и вывезти мусор в любой день в течение апреля.  

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