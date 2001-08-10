Тихоокеанское
информационное агентство
8 Апреля 2021
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17:03, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В частном секторе Южно-Сахалинска провели противопожарные рейды

В частном секторе Южно-Сахалинска провели противопожарные рейды
Сотрудники управления по делам ГО и ЧС администрации областного центра совместно с представителями ГУ МЧС России по Сахалинской области обошли порядка 26 домов, расположенных в частном секторе Новой Деревни и Новоалександровска.

Инспекторы провели разъяснительные беседы с жильцам частных домов о соблюдении правил пожарной безопасности в части эксплуатации электроприборов, печного и газового оборудования, особо отметив необходимость постоянного контроля исправности электросетей. Кроме того, с жителями провели инструктаж о правилах поведения в случаях чрезвычайной ситуации.

Также в преддверии пожароопасного сезона домовладельцам напомнили о необходимости содержания в порядке придомовых и дачных участков. Во избежание возгорания рекомендуется освободить территории от скоплений бытовых отходов, сухой растительности, горючих и легковоспламеняющихся материалов. Жильцам были переданы информационные листовки с номерами телефонов экстренных служб.

Напомним, с основными требованиями пожарной безопасности при использовании печей, газовых установок, баллонов, обогревательных приборов можно ознакомиться на главной странице официального сайта администрации Южно-Сахалинска в разделе "Памятки".

 

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