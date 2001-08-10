Южносахалинцы отметили Всемирный день здоровья

Серия мероприятий, приуроченная ко Всемирному дню здоровья, прошла сегодня на разных площадках островной столицы. Первыми десант медиков Сахалинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики и актеров театра кукол принимали в детском саду «Русалочка».

Все желающие сотрудники учреждения прошли скрининговое обследование на выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний и получили консультации по результатам.

В рамках акции «Будь здоров!» воспитанники детского сада показали театрализованное представление на тему: «Здоровье - это здорово». Ребята также подготовили тематические рисунки и пригласили гостей на выставку.

В программу мероприятия вошла и викторина, а также мастер-класс по оригами.

Во второй половине дня площадка «здоровья» развернулась в ЦНК «Радуга» в Ново-Александровске. Мероприятие было рассчитано на широкую аудиторию и призвано напомнить о важности здорового образа жизни, а также осознанной необходимости в ответственном отношении и укреплении своего здоровья. Партнерами проекта выступили коллективы городской поликлиники № 6, Сахалинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Мероприятие началось с зарядки. Все желающие прошли скрининговые обследования. Кроме того, была организована выездная вакцинация против коронавирусной инфекции. Образовательный блок программы включил в себя мастер-класс по профилактике заболеваний молочных желёз, самопальпации, а также правилам оказания первой помощи, принципы сердечно-легочной реанимации с отработкой на манекене. Лекционный блок состоял также из обсуждения принципов правильного питания.

- Наша задача - постоянно напоминать горожанам о том, что болезнь всегда легче предупредить, чем потом лечить, - отметила главный врач Сахалинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Столярова. - Общегородские мероприятия мы проводим не только в преддверии праздника. В городе действует межведомственная программа по укреплению здоровья жителей, и мы ставим перед собой масштабные цели, в том числе по увеличению средней продолжительности жизни. Поэтому нам всегда приятно, когда отклик идет на мероприятия, и мы видим заинтересованное участие от жителей.