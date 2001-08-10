Тихоокеанское
информационное агентство
8 Апреля 2021
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Южносахалинцы отметили Всемирный день здоровья

Южносахалинцы отметили Всемирный день здоровья
Серия мероприятий, приуроченная ко Всемирному дню здоровья, прошла сегодня на разных площадках островной столицы. Первыми десант медиков Сахалинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики и актеров театра кукол принимали в детском саду «Русалочка».
Все желающие сотрудники учреждения прошли скрининговое обследование на выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний и получили консультации по результатам.
В рамках акции «Будь здоров!» воспитанники детского сада показали театрализованное представление на тему: «Здоровье - это здорово». Ребята также подготовили тематические рисунки и пригласили гостей на выставку.
В программу мероприятия вошла и викторина, а также мастер-класс по оригами.
Во второй половине дня площадка «здоровья» развернулась в ЦНК «Радуга» в Ново-Александровске. Мероприятие было рассчитано на широкую аудиторию и призвано напомнить о важности здорового образа жизни, а также осознанной необходимости в ответственном отношении и укреплении своего здоровья. Партнерами проекта выступили коллективы городской поликлиники № 6, Сахалинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
Мероприятие началось с зарядки. Все желающие прошли скрининговые обследования. Кроме того, была организована выездная вакцинация против коронавирусной инфекции. Образовательный блок программы включил в себя мастер-класс по профилактике заболеваний молочных желёз, самопальпации, а также правилам оказания первой помощи, принципы сердечно-легочной реанимации с отработкой на манекене. Лекционный блок состоял также из обсуждения принципов правильного питания.
- Наша задача - постоянно напоминать горожанам о том, что болезнь всегда легче предупредить, чем потом лечить, - отметила главный врач Сахалинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Столярова. - Общегородские мероприятия мы проводим не только в преддверии праздника. В городе действует межведомственная программа по укреплению здоровья жителей, и мы ставим перед собой масштабные цели, в том числе по увеличению средней продолжительности жизни. Поэтому нам всегда приятно, когда отклик идет на мероприятия, и мы видим заинтересованное участие от жителей.
Напомним, что вся актуальная информация по здоровому образу жизни доступна на сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе http://yuzhno-sakh.ru/dirs/3095/1651.

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