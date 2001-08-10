77,77|92,33|63,27
17:11, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Южносахалинцы отметили Всемирный день здоровья
Серия мероприятий, приуроченная ко Всемирному дню здоровья, прошла сегодня на разных площадках островной столицы. Первыми десант медиков Сахалинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики и актеров театра кукол принимали в детском саду «Русалочка».
Все желающие сотрудники учреждения прошли скрининговое обследование на выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний и получили консультации по результатам.
В рамках акции «Будь здоров!» воспитанники детского сада показали театрализованное представление на тему: «Здоровье - это здорово». Ребята также подготовили тематические рисунки и пригласили гостей на выставку.
В программу мероприятия вошла и викторина, а также мастер-класс по оригами.
Во второй половине дня площадка «здоровья» развернулась в ЦНК «Радуга» в Ново-Александровске. Мероприятие было рассчитано на широкую аудиторию и призвано напомнить о важности здорового образа жизни, а также осознанной необходимости в ответственном отношении и укреплении своего здоровья. Партнерами проекта выступили коллективы городской поликлиники № 6, Сахалинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
Мероприятие началось с зарядки. Все желающие прошли скрининговые обследования. Кроме того, была организована выездная вакцинация против коронавирусной инфекции. Образовательный блок программы включил в себя мастер-класс по профилактике заболеваний молочных желёз, самопальпации, а также правилам оказания первой помощи, принципы сердечно-легочной реанимации с отработкой на манекене. Лекционный блок состоял также из обсуждения принципов правильного питания.
- Наша задача - постоянно напоминать горожанам о том, что болезнь всегда легче предупредить, чем потом лечить, - отметила главный врач Сахалинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Столярова. - Общегородские мероприятия мы проводим не только в преддверии праздника. В городе действует межведомственная программа по укреплению здоровья жителей, и мы ставим перед собой масштабные цели, в том числе по увеличению средней продолжительности жизни. Поэтому нам всегда приятно, когда отклик идет на мероприятия, и мы видим заинтересованное участие от жителей.
Напомним, что вся актуальная информация по здоровому образу жизни доступна на сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе http://yuzhno-sakh.ru/dirs/3095/1651.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:04 1 Апреля Сахалинцев приглашают присоединиться к Всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни»
17:12 1 Апреля Строительному сообществу представили интерактивную карту и новые правила проектирования в Южно-Сахалинске
16:12 2 Апреля Холодно и дождливо будет на Сахалине в выходные дни
16:42 1 Апреля Шестилетняя девочка выскочила под колеса автомобиля в Долинске
17:42 12 Марта На Сахалине на выходных потеплеет
14:04 15 Марта Sohu: Япония не сможет отрезать Курилы от материковой части России
15:32 17 Марта Сахалинцы и курильчане могут сэкономить на путешествиях по региону и России
17:12 12 Марта Южносахалинцам напоминают о закрытии на ремонт участка ул. Комсомольской
Выбор редакции
- 16:47 Вчера Житель Южно-Сахалинска купил паблик в соцсети и стал обманывать через него людей
- 15:04 26 Марта Южно-Сахалинск присоединится к экологической акции «Час земли»
- 15:32 17 Марта Сахалинцы и курильчане могут сэкономить на путешествиях по региону и России
- 14:04 15 Марта Sohu: Япония не сможет отрезать Курилы от материковой части России
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:42 10 Февраля Юрий Трутнев: наши ресурсы должны перерабатываться на территории нашей страны
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
Опрос
Ждёте ли вы, что до конца 2021 года границы большинства стран заново откроются?