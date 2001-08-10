Тихоокеанское
информационное агентство
8 Апреля 2021
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17:14, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Для жителей Ново-Александровска, Новой Деревни и Ключей проведут выездной прием граждан

Выездной прием граждан состоится 8 апреля для жителей Новолександровска, Новой Деревни и Ключей. Его проведет вице-мэр Александр Гринберг.

На вопросы горожан ответят представители администрации Южно-Сахалинска и ресурсоснабжающих организаций (ОАО «Сахалинская коммунальная компания», ОП «Энергосбыт», МУП «Электросервис», МКП «Городской водоканал», управляющие компании, обслуживающие жилой фонд).

Прием пройдет в отделе по управлению территорией Новолександровск по адресу: ул. Советская, 76. Начало в 18.00.

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