На Сахалине с участием федерального бюджета планируется строительство студенческого городка

Губернатор Валерий Лимаренко подчеркнул, что сейчас прорабатываются варианты временного размещения студентов Сахалинского госуниверситета. В перспективе в Южно-Сахалинске будет построено новое комфортное общежитие.

– В целях безопасности студенты университета переведены на дистанционное обучение. Правительство помогло с размещением ребят в областных социальных учреждениях. Распорядился помочь университету возобновить очный формат учебы. Для этого формируем совместную дорожную карту: куда переезжают студенты и с какого числа выходят на пары. Предполагается, что с начала выйдут студенты первых и выпускных курсов, а потом, поэтапно, - все оставшиеся. Это временное решение. Мы понимаем, что Сахалинский госуниверситет остро нуждается в комфортном, безопасном, современном общежитии. Ведем переговоры с руководством Министерства науки и высшего образования России, – сказал глава региона.

Постепенно возвращаться на очное обучение студенты СахГУ начнут уже в апреле. Для размещения ребят задействуют общежития региональных техникумов и колледжей, социальные учреждения, коммерческие гостиницы и хостелы.

Отметим, правительством Сахалинской области, СахГУ и Министерством науки и высшего образования РФ рассматривается вариант о создании студенческого городка. Там планируется возвести три корпуса общей площадью 30 тысяч квадратных метров, где смогли бы разместиться 1500 студентов.