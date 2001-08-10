Южносахалинцев приглашают задать вопросы о получении муниципальных услуг в электронном виде

В пятницу, 9 апреля, в аналитической службе управления документационного обеспечения МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска» будет работать горячая линия по вопросам получения муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города в электронном виде.

Звонки будут принимать с 10.00 до 13.00 по телефону 300-806 (доб. 2, 3, 5). Специалисты расскажут о преимуществах получения электронных услуг, разъяснят, какие услуги администрации можно получить в электронном виде, а также где подтвердить свою учетную запись.

С перечнем муниципальных электронных услуг можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2934.