Тихоокеанское
информационное агентство
9 Апреля 2021
Сегодня 01:49
77,10|91,62|62,61
Южносахалинцев приглашают задать вопросы о получении муниципальных услуг в электронном виде
12:22, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают задать вопросы о получении муниципальных услуг в электронном виде

В пятницу, 9 апреля, в аналитической службе управления документационного обеспечения МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска» будет работать горячая линия по вопросам получения муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города в электронном виде.

Звонки будут принимать с 10.00 до 13.00 по телефону 300-806 (доб. 2, 3, 5). Специалисты расскажут о преимуществах получения электронных услуг, разъяснят, какие услуги администрации можно получить в электронном виде, а также где подтвердить свою учетную запись.

С перечнем муниципальных электронных услуг можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2934.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Ждёте ли вы, что до конца 2021 года границы большинства стран заново откроются?