Вдоль реки Красносельской в Луговом обустроят прогулочную тропу

В Луговом в ближайшее время приступят к обустройству двухкилометровой прогулочной тропы. Такую задачу поставил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин во время встречи с жителями планировочного района.

Напомним, с инициативой благоустроить территорию вдоль берега реки Красносельской в конце марта к градоначальнику обратился житель Лугового Михаил Потанин. Мужчина поднял вопрос комфортного времяпровождения для пожилых людей, семей с маленькими детьми. По мнению Михаила Владимировича, прогулочная тропа в живописном месте будет востребована у местных жителей. Как отметил Сергей Надсадин, администрация города уже рассмотрела и взяла в работу данное предложение.

– Важно создавать комфортные условия для жителей как центральной части города, так и планировочных районов. Это место пользуется популярностью у горожан, его необходимо лишь привести в порядок. Практика обустройства таких троп у Южно-Сахалинска есть, объект не потребует большого финансирования, но позволит разнообразить и улучшить возможности для отдыха людей в своем районе, – подчеркнул Сергей Надсадин во время встречи.

Специалисты департамента культуры и туризма изучили опыт городского парка имени Ю. Гагарина, а также практики других регионов. Накануне представители ведомства провели встречу с местными жителями, на которой обозначили план благоустройства, обсудили вопрос привлечения горожан к контролю за дальнейшим содержанием объекта.

Проект новой зоны отдыха разработан с учетом мнения и пожеланий населения. Он предполагает обустройство площадок со спуском к реке, установку видовых парковых качелей, информационных стендов, скамеек, оборудование освещения.

– В Луговом не хватает мест, где можно было бы с комфортом отдохнуть на природе. Здесь же красивейшие панорамные виды на реку, лес. Этот объект будет востребован как пешеходная зона, место для семейного отдыха. Однозначно оно будет привлекать жителей Лугового и близлежащих районов, – рассказала начальник отдела туризма департамента культуры и туризма Елена Ястребова.

Ориентировочно объект будет открыт уже к 1 июля. К работам планируется приступить в ближайшее время.

– Выражаю большую благодарность администрации за оперативную реакцию на нашу просьбу. Многие пенсионеры района ведут активный образ жизни, с удовольствием будут здесь гулять, заниматься физкультурой, скандинавской ходьбой, – отметил Михаил Потанин.