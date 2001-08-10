Родителей просят не оставлять без внимания настораживающее поведение детей
Медицинские работники и педагоги просят родителей школьников обращать постоянное внимание на поведение своих детей и, в случае наличия настораживающих моментов, обращаться к специалистам. Это поможет на ранней стадии пресечь возможные зависимости и сохранить жизнь и здоровье детей.
Во всех школах Южно-Сахалинска ведется работа по пропаганде здорового образа жизни и популяризации спорта у детей и подростков. Эта деятельность идет и в клубах по месту жительства. Детей и родителей активно информируют об имеющихся в городе возможностях укреплять свое здоровье.
Помимо этого, ежегодно осуществляется медицинское тестирование учащихся. Специалисты проверяют наличие в организме нескольких видов наркотических и психотропных веществ. Пройти осмотр предлагают школьникам от 13 лет. Ребята сами нгрешают, хотят ли они сдать анализы. Эта процедура добровольная. Если ребенку не исполнилось 15 лет, выбор за него делают родители. Подписанные бумаги попадают на стол врачу, и только после этого специалисты имеют право проводить обследование. Все результаты тестирования строго конфиденциальны. В школу никакие данные не направляются.
Как отмечают специалисты, есть родители, которые отказываются от тестирования детей. Они ошибочно полагают, что если что-то будет выявлено у ребенка, то он автоматически попадет в базу наркодиспансера. В действительности постановка на учет происходит в том случае, когда установлен наркологический диагноз, когда были неоднократные употребления с целью изменения сознания либо есть признаки серьезных повреждений систем организма из-за наркотиков.
- Важно наладить сотрудничество между родителями и педагогами, чтобы сообща отслеживать поведение детей и принимать меры, если это необходимо. Сейчас достаточно много литературы, которая поможет родителям сориентироваться на что обращать внимание. Медики тоже всегда открыты к диалогу и заинтересованны в профилактике, всегда можно позвонить по телефону доверия и получить консультацию специалиста о том, как лучше поступить в интересах ребенка, - отмечает врач психиатр-нарколог Сахалинского областного наркодиспансера Павел Львов.
Например, ряд памяток для родителей размещен на официальном сайте http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2902/1278.
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