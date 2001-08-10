Тихоокеанское
информационное агентство
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17:44, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Как снимать звездное небо расскажут сахалинцам

Как снимать звездное небо расскажут сахалинцам

Необычный мастер-класс пройдет в стенах арт-резиденции "Маяк" 12 апреля.

- Кто-то любит наблюдать за звёздами, а кто-то, помимо этого, еще и делать красивые фотографии ночного неба. Александр Еманаков и Евгений Скринчук принадлежат ко второй группе. Астрофотографический тандем расскажет и покажет, на что и как снимать звёздное небо, приоткроет секреты ночной съёмки и поможет погрузиться в волшебство окружающей нас Вселенной, - рассказали в региональном агентстве по делам молодежи.

Мастер-класс пройдет с 18:00 до 19:30 по адресу: ул. Ленина, 150. Участие для всех гостей – бесплатное.

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