Валерий Лимаренко: В Сахалинской области отобрали 370 потенциальных площадок под жилищное строительство

Губернатор выступил на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в ДФО Юрии Трутневе. Одна из главных тем – развитие строительного комплекса на Дальнем Востоке.

В качестве вопроса, который требует решения, Юрий Трутнев обозначил проблему высоких цен на жилье на Дальнем Востоке.

– Сегодня жилья для дальневосточников строится мало, и продается оно по высокой цене. В среднем по округу один квадратный метр стоит около 91 тысячи рублей. Основной причиной является завоз практически всех стройматериалов. Инфраструктура создает большие сложности для строительства. Мы вместе должны наметить направления по развитию строительного комплекса на Дальнем Востоке, – отметил Юрий Трутнев.

Валерий Лимаренко рассказал, что островной регион приступил к реализации новой программы расселения жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года.

– Стремимся к тому, чтобы ускоренными темпами люди переехали из непригодных домов. В ближайшие годы планируем ликвидировать 640 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Новоселье должны отпраздновать почти 30 тысяч человек. Рассчитываем на поддержку федерального центра в этой важной для сахалинцев и курильчан работе, – сказал Валерий Лимаренко.

В 2021 году в комфортные квартиры из аварийных домов должны переехать 3800 человек. Для этого планируется привлечь 4,6 млрд рублей по линии госкорпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Ежегодно на островах планируется вводить 500 тысяч квадратных метров жилья, при этом почти 200 тысяч из них – социальное и арендное.

Участки под строительство формируются с учетом комплексного развития территорий. Например, в Южно-Сахалинске застройщикам переданы площадки: УЮН, Радужный, Гарант, Северный городок.

Вопрос высокой стоимости жилья частично решается за счет льготного ипотечного кредитования. В Сахалинской области действует три программы: «Дальневосточная ипотека», «Ипотека с государственной поддержкой 2020» и «Сельская ипотека». С прошлого года жителям островного региона выдали 2025 кредитов на общую сумму свыше 9,6 млрд рублей.

Увеличение объемов и темпов жилищного строительства влечет за собой развитие стройиндустрии на островах. В прошлом году на Сахалине запустили производство по выпуску полипропиленовых труб для горячего и холодного водоснабжения. Планируется открыть домостроительный комбинат – там будут производить железобетонные конструкции домокомплектов.

Для развития жилищного строительства также уделяется внимание повышению квалификации кадров. На базе Сахалинского госуниверситета запущена «Школа заказчика объектов капитального строительства». Более 50 специалистов уже прошли обучение, до конца года планируется обучить более 300 человек. Кадры для строительной отрасли сегодня готовят четыре региональных техникума.