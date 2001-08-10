Тихоокеанское
информационное агентство
9 Апреля 2021
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13:17, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Валерий Лимаренко встретится с жителями Томаринского района

Валерий Лимаренко встретится с жителями Томаринского района

Во вторник, 13 апреля состоится рабочая поездка губернатора в муниципалитет. В программе – посещение объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного строительства, сфер транспорта и торговли.

В 14:00 состоится встреча Валерия Лимаренко с жителями Томаринского района. Место проведения – районный Дом культуры, расположенный по адресу: г. Томари, ул. Антона Буюклы, 4А. Приглашаются все желающие.

Перед этим с 13:00 до 14:00 там же руководители органов исполнительной власти области и местной администрации проведут личный приём граждан.

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