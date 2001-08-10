Тихоокеанское
информационное агентство
9 Апреля 2021
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13:22, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на акцию «Будь здоров!»

Сахалинцев приглашают на акцию «Будь здоров!»

Сахалинцев и гостей островного региона приглашают поддержать Всероссийскую акцию «Будь здоров!», приуроченную ко Всемирному дню здоровья.

В рамках акции островитяне могут присоединиться к бесплатным тренировкам по общефизической подготовке, которые проходят круглый год в Южно-Сахалинске и не только.

В областном центре тренировки по ОФП проводит опытный инструктор – мастер спорта России по гиревому двоеборью, победитель всероссийских турниров по рукопашному бою и современному панкратиону Андрей Мирошников.

Занятия проходят как на свежем воздухе, так и в помещении. Так, весь апрель любители спорта будут заниматься по понедельникам, средам и пятницам с 06:00 до 07:50 в зале СШОР по греко-римской борьбе по адресу ул. Горького 7/1. Тренировки направлены на развитие общей выносливости, координации и гибкости с использованием упражнений из спортивной борьбы и гимнастики.

По вторникам и четвергам островитян приглашают присоединиться к тренировкам на свежем воздухе по адресу ул. Венская 5 (территория лыжероллерной трассы) с 06:00 до 07:00. Занятия посвящены развитию общей выносливости и выносливости мышц ног. Также во вторник и четверг желающие (занятие для мужчин) могут посетить вечерние тренировки с использованием резиновых жгутов в зале СШОР зимних видов спорта с 20:30 до 22:00.

С 1 мая добавится еще одна разновидность утренней зарядки и появится возможность посещать вечерние тренировки по атлетической гимнастике, гиревому спорту и кроссфиту. Актуальное расписание регулярно обновляется в инстаграм-аккаунте @andrei_miroshnikov_sakh

Стоит отметить, что проект, включающий в себя бесплатное проведение тренировок для всех категорий населения, координатором которого является Андрей Мирошников, вошел в тройку призеров Всероссийского конкурса «Здоровые города России».

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