Услуги органов ЗАГС можно получить в электронном виде

Южносахалинцам напоминают, что услуги органов ЗАГС доступны и в электронном виде.

Так, при подаче заявлений с помощью портала госуслуг либо на официальном сайте предоставляется скидка на госпошлину в размере 30 % на следующие услуги:

- государственная регистрация заключения брака;

- государственная регистрация рождения;

- государственная регистрация усыновления или удочерения;

- государственная регистрация расторжения брака;

- государственная регистрация смерти;

- выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных документов, подтверждающих факт государственной регистрации актов гражданского состояния;

Кроме этого, на сайте расширена доступность подачи документов на ближайшие дни, а также есть возможность записаться на удобное время и дату.

Обращаем внимание, что подачу заявлений ЗАГС рекомендовано осуществлять при помощи персонального компьютера, так как электронные запросы, сформированные через мобильное приложение, не отражаются в системе.