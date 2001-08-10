Жильцам пострадавшего от пожара дома по Сахалинской, 43 компенсируют затраты на ремонт

С понедельника, 12 апреля, в департаменте социальной политики Южно-Сахалинска начинается прием заявлений на компенсационную выплату на ремонт квартир по линии министерства социальной защиты. Ее получат жильцы пострадавшего от пожара дома по ул Сахалинской, 43.

Материальная помощь предоставляется в размере фактически понесенных и документально подтвержденных затрат (при предъявлении чеков), но не более 100 тысяч рублей на одну квартиру, находящуюся в собственности либо в пользовании по договору социального найма.

Приём заявлений будет осуществляться с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 по адресу: ул. Комсомольская, 169, каб. 1.

Напомним, что выплаты на ремонт в размере до 100 тысяч рублей уже ведутся по линии муниципалитета. Заявки на данную меру социальной поддержки уже подали 5 семей. Кроме того, по 50 тысяч выплачено 29 семьям, относящимся к льготным категориям граждан (ветераны, инвалиды, семьи с детьми). Также в первые дни после происшествия погорельцам были произведены выплаты в размере 20 тыс. рублей на человека, но не более 100 тыс на семью.