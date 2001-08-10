В Холмском районе появится приют для собак
О проблеме бродячих животных местные жители рассказали на встрече с губернатором Валерием Лимаренко. Глава региона подтвердил, что Холмский район включен в программу строительства приютов.
– Этот вопрос стоит очень остро, ведь речь идет о безопасности людей и об ответственном отношении к животным. По всей области появится восемь приютов. В районах необходимо определить земельные участки и в сжатые сроки провести строительство, – сказал Валерий Лимаренко.
Предполагается, что в Холмском районе приют на 750 собак появится в селе Чехов. При выборе места обязательно учтут мнение жителей. Проектные изыскания планируется провести во втором-третьем квартале этого года. Из областного бюджета району на создание объекта выделят 15 миллионов рублей.
Приюты для бездомных животных должны построить в северной, центральной и южной частях Сахалина, а также на Курилах. На территории каждого объекта обустроят помещения для временного и длительного содержания собак. Предусмотрят комнаты для ветеринаров, крытые вольеры и площадки для выгула. Здания будут иметь одноэтажные конструкции – модульные и быстровозводимые. Всего в приютах смогут содержать несколько тысяч животных.
Кроме того, на встрече много внимания уделили вопросам жилищно-коммунальной сферы. К примеру, жильцы села Чехов рассказали губернатору о проблемах с углем. По их словам, в населенный пункт поставляют топливо низкого качества. При этом из села длительное время не вывозят угольный шлак. Губернатор поручил разобраться с этими проблемами профильным специалистам. Срок – не более месяца. Самостоятельная проверка по этим фактам проводится прокуратурой.
А холмчанин Сергей Зуев рассказал главе региона о необходимости проведения ремонта двора и дома на улице Портовой, 12.
– Двор имеет социальное значение. В нашем доме находится детский клуб «Маячок», рядом расположены детсад и общественная баня. Все ходят через наш двор. А в нем грязно, особенно – после дождей. В ремонте нуждается и сам дом – фасад, козырьки и крыша в плохом состоянии, – отметил мужчина.
О планах по решению проблемы холмчанину рассказали незамедлительно. Так, областное министерство ЖКХ ищет возможность заменить инженерную инфраструктуру придомовой территории в этот межотопительный период. Капитальный ремонт дома планируется провести в 2022 году.
Отметим, всего в ходе встречи губернатор ответил более чем на 30 вопросов. Все они взяты в работу. По каждому установлены сроки.
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