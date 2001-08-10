В Поронайске мобильная бригада центра «Преодоление» провела первичную диагностику особенных детей
С 8 по 9 апреля на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Надежда» г. Поронайска специалисты реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление» г. Южно-Сахалинска провели встречу с родителями и детьми с ограниченными возможностями Поронайского района. Они провели первичную диагностику для записи на курс реабилитации и их дистанционного сопровождения в дальнейшем квалифицированными врачами через личный кабинет.
Всех участников встретили специалисты мобильного офиса. Заместитель директора центра «Преодоления» Наталья Пичуева, врач-невролог Елена Черкасова, специалист ТОМАИС-терапии Татьяна Тен и социальный педагог Валентина Соколова представили пришедшим презентацию, ознакомили с деятельностью центра, рассказали, какие специалисты занимаются с детьми и что включает в себя курс реабилитации в центре «Преодоление». Для родителей была проведена консультативная и правовая помощь, где эксперты ответили на все интересующие вопросы.
Также представители отделения социальной защиты по Поронайскому району подробно объяснили как предварительно собрать необходимые документы для направления в лечебно-профилактическое учреждение и как получить денежную компенсацию детям с ОВЗ.
Врач-невролог Елена Черкасова проинформировала родителей как новые аппараты позволяют ускорить сроки реабилитации детей с неврологическими заболеваниями.
- В центре установлено современное оборудование, где они проходят восстановление с помощью с роботизированного комплекса Lokomat, Armeo, Amadeo, аппарата Pablo, «Умной» интерактивной беговой дорожкой, методом вибрационного массажа с помощью электростатических импульсов, соляной терапии, водных процедур, томатис-терапии и бак-терапии.
Специалистами центра «Преодоление» ведется психологическое сопровождение семей с детьми-инвалидами. В комплекс социально-психологической реабилитации входят коррекционно-развивающие занятия с логопедом, стимуляция и коррекция анализаторов и ослабленных сенсорных функцийа также сенсомоторная интеграция на тренажере.
Не отстают своими продуктивными функциями и занятия с педагогами. Во время социально-педагогической реабилитации с детьми занимаются музыкотерапией, эрготерапией, игротерапией, обучают первичным навыкам ПК. Особой популярностью пользуются занятия в АРТ-мастерской, робототехника и конструирование, столярная и гончарная мастерские.
В центре также работает отделение дневного пребывания, где проходит воспитательная работа, направленная на социально-бытовую адаптацию детей с ограниченными возможностями в социуме.
Поронайский район стал первым пунктом в регионе куда отправилась мобильная бригада специалистов. Ранее для прохождения диагностики и записи на реабилитационный курс родителям и опекунам с детьми-инвалидами с районов, приходилось ездить в Южно-Сахалинск.
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