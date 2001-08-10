СахОУНБ поддержит общероссийскую акцию «Я живу на улице Гагарина!/поехали».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека присоединится к общероссийской акции «Я живу на улице Гагарина!/поехали». Массовое мероприятиепройдет в рамках празднования 60-летия первого полета человека в космос. Сбор состоится в городском парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина 12 апреля в 12:00.

Сотрудники библиотеки соберутся в парке, носящем имя великого космонавта, чтобы сделать тематическое фото с хэштегом «#Поехали!» и выложить в свои социальные сети. Предполагается, что самые оригинальные фото в цифровом формате будут направлены на борт МКС, а лучшие 10 – отмечены специальными памятными сувенирами от Госкорпорации «Роскосмос» с символикой юбилейного года. Присоединиться к акции могут все желающие.