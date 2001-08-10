Число сахалинских волонтеров должноувеличиться до 35 тысяч человек к концу этого года

Достичь таких результатов позволит новаярегиональная программа развития добровольчества на 2021-2022 годы.

Сахалинцев и курильчан будут активнее вовлекать в волонтерские программы. Добровольцам окажутвсестороннюю поддержку – методическую, информационную, консультационную, ресурсную. Планируется проводить обучающие семинары и мастер-классы.

– Сахалинские волонтеры приходят на помощь во всех сферах общественной жизни – в медицине и образовании, культуре и спорте, экологии и ЖКХ. По поручению губернатора Валерия Лимаренко принята региональная программа, которая позволит наладить координацию работы в сфере добровольчества между различными органами исполнительной власти. Таким образом, ведомства не будут дублировать работу друг друга, что позволит эффективнее проводить работу по привлечению волонтеров, – отметил руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Дмитрий Смекалов.

На сегодняшний день волонтерский актив на Сахалине и Курилах насчитывает 27 тысяч человек. В 2021 году агентство по делам молодежи продолжаетоказывать поддержку движениям: МыВместе, волонтеры-медики, волонтеры Победы, серебряные волонтеры.

Под одной крышей добровольцев объединяют ресурсные центры. Такие уже работают в Южно-Сахалинске и Корсакове. В этом году планируется открыть центры в Холмском, Тымовском и Томаринском городских округах.

Более 100 добровольцев в этом году будут помогать сахалинцам и курильчанам пройти Всероссийскую перепись. Еще 118 волонтеров пройдут обучение в рамках проекта «Комфортная городская среда».

Работа по развитию добровольчества в Сахалинской области ведется в рамках поручений Президента РФ Владимира Путина.