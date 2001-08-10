Сахалинцы закрыли горнолыжный сезон «Жарким снежным карнавалом 2021»
Одно из самых ярких событий в году состоялось в Южно-Сахалинске 11 апреля. На СТК "Горный воздух" прошёл "Жаркий снежный карнавал 2021", он стал завершением очередного горнолыжного сезона.
Как рассказали в областном министерстве спорта, в мероприятии приняли участие более 50 человек. Они соревновались не в скорости и технике, а чей образ окажется самым ярким и оригинальным. Любителей горных лыж и сноуборда не ограничивали в фантазии для создания образа. Было только одно условие – на участнике должен быть минимум одежды.
Приветствовал посетителей министр спорта Сахалинской области Сергей Буренков. По его словам, за короткое время на склонах горнолыжного курорта провели больше полусотни мероприятий: массовых и спортивных. Впервые в истории на острове приняли чемпионат России по сноуборду.
- Но, самое главное, это вы – главные люди, ради которых работает "Горный воздух". В этом году вы совершили историческое событие, потому что в этом сезоне впервые свыше 200 тысяч человек посетили горнолыжный комплекс, - отметил Буренков.
Гостей праздника ждала развлекательная программа, викторина, много подарков, танцевальная разминка и, самое главное, конкурс костюмов и карнавальный жаркий спуск. Среди участников была семья Софроновых. Супруги Надежда и Джулустан примерили образы Джокера и Ядовитого плюща, а сыновья Айхан и Далан – Бэтмена и Робина.
Другой участник ранее уже участвовал в жарком спуске и даже побеждал. В 2019 году Владислав Ревтов из Корсакова и его жена нарядились супергероями Тором и Капитаном Америкой. Супруги в итоге стали мистером и мисс "Снежный карнавал", но столкнулись с осуждением.
- В интернете нас очень сильно обругали. Писали: "А как же русские герои? Илья Муромец, например, или Колобок". Я решил, что надо попробовать что-то русское. И перед вами Избушка на курьих ножках, - прокомментировал Владислав Ревтов.
Организаторы определили три лучших костюма. Победителями стали Белоснежка, Ядовитый плющ и Избушка на курьих ножках. Они получили главные призы – сезонные ски-пассы на сезон 2021-2022. А приз зрительских симпатий достался Бэтмену.
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