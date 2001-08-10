Тихоокеанское
информационное агентство
13 Апреля 2021
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09:41, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Теперь сахалинцы, кто едет из областного центра в Ноглики, могут заказать в поезде горячий обед

Теперь сахалинцы, кто едет из областного центра в Ноглики, могут заказать в поезде горячий обед

АО «Пассажирская компания «Сахалин» сообщает об открытии новой услуги для пассажиров поездов дальнего следования на маршруте Южно-Сахалинск – Ноглики – Южно-Сахалинск. Теперь в вагонах можно получить горячее питание. Для этого заранее, но не позднее 15.00 в день отправления поезда, надо выбрать на сайте https://eda65.com/ сет, то есть набор готовых блюд по вкусу. Далее необходимо оформить заказ, введя личные данные, дату поездки, номера билета, вагона и места, а также оплатить покупку с банковской карты онлайн. После посадки в вагон еду пассажиру принесет проводник. При желании блюда можно будет разогреть в микроволновой печи вагона.

В меню компании-подрядчика представлены наборы питания на разный вкус: от эконом-сета для желающих перекусить до полноценного ужина. Также можно заказать детский сет или готовый завтрак.

Услуга доступна только для пассажиров, отправляющихся со станций Южно-Сахалинск и Ноглики.

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