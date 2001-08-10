Тихоокеанское
информационное агентство
13 Апреля 2021
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12:13, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Паромная переправа Ванино-Холмск закрыта до улучшения погодных условий

С 11.00 12 апреля паромная переправа Ванино-Холмск закрыта, в связи с ухудшением метеоусловийв Татарском проливе. Движение паромов возобновится с улучшением погодных условий.  

Сахалинское морское пароходство: 

̶  телефон: 7 (42433) 66208;

̶  диспетчер: 7 (42433) 66-102 (в ночное время и выходные дни).

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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