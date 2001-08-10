Около 40 ям обнаружили волонтеры на проспекте Мира
Валерий Лимаренко потребовал за неделю нанести на цифровую карту дефекты южно-сахалинских дорог. Во время субботнего объезда по областному центру губернатор проинспектировал состояние дорожного полотна на основных улицах города.
– До 16 апреля все ямы должны быть отмечены на интерактивной карте вместе с фотографиями и геолокацией. Волонтеры и жители города помогут в этой работе. К лету дефекты на дорогах Южно-Сахалинска необходимо убрать. Устанавливайте плановое задание на каждый сутки и выполняйте. Растягивать эту работу недопустимо! – подчеркнул Валерий Лимаренко.
Волонтеры уже проверили 8 километров дорожного полотна на проспекте Мира и обнаружили 37 ям. В течение рабочей недели с помощью добровольцев должны проинспектировать еще семь основных дорог областного центра. Параллельно департамент городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска будет заносить сведения в информационную систему. После этого подрядчики, с которым заключены трехгодичные контракты на содержание дорог, обязаны будут устранить все дефекты. В дальнейшем аналогичную работу планируется провести на дорогах по всей области.
Во время объезда на улице Дзержинского глава региона ознакомился с новой технологией ямочного ремонта с помощью термос-бункеров для приготовления литого асфальта.
– Это скорая помощь в межсезонье. Используется другая рецептура для крупного щебня и более высокие температуры. Получается пластичный материал, которым заливается яма. Покрытие устойчиво годами. Технология хороша для работы на небольших площадях. У нас две таких машины. Они работают круглосуточно не только в Южно-Сахалинске, но и в Корсаковском и Анивскомрайонах, на федеральных трассах, – рассказал директор завода имени Федотова Алексей Римша.
Присоединиться к борьбе с ямами на дорогах сахалинцы могут с помощью сервиса Сахалин.онлайн. На интерактивном ресурсе открыли категорию: ненадлежащее содержание автомобильных дорог. Интерактивная карта доступна по ссылке: https://map.сахалин.онлайн. Сообщения жителей об изъянах на дорогах сразу передаются специалистам. Пользователи оперативно получают ответ, в какие сроки дефекты будут устранены.
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