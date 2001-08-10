В Долинском районе с 16 апреля по 15 мая пройдет месячник по санитарной очистке

В рамках месячника запланировано два общегородских субботника – 17 и 24 апреля. В них примут участие службы городского хозяйства, коммунальные службы, предприятия и организации всех форм собственности, а также жители.

В Управлении городским хозяйством на период месячника дополнительно набирают временную бригаду рабочих из 14 человек, всего на саночистке будут трудиться три бригады дворников.

– Объем работы большой. Кроме уборки, в парках и скверах предстоит покрасить бордюры, скамейки, урны, вазоны. Где- то их нужно заменить или отремонтировать. Сейчас специалисты осматривают территории, вносят в план-график поврежденные объекты – дорожные знаки, малые архитектурные формы, газонные ограждения. Те, что в целости и сохранности, необходимо промыть. – комментирует руководитель УГХ Александр Пак.

Особое внимание уделено зеленым насаждениям: деревья подбелят, газоны очистят от листвы, позже проведут обрезку кустарников. На клумбах к 1 мая высадят рассаду холодоустойчивых сортов цветов. Всего в городе и селах их будет высажено 60 тысяч.

Предприятиям торговли, общепита, ресурсникам кроме наведения чистоты на прилегающей территории, рекомендовано обновить, освежить фасады и рекламу.

Субботники запланированы на 17 и 24 апреля. В зависимости от погодных условий, санитарную очистку перенесут на 16 апреля, об этом будет сообщено дополнительно.