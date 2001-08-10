Валерий Лимаренко с Георгием Карловым обсудили вопрос ремонта сахалинских дорог
Главной темой встречи главы региона и депутата Государственной Думы стало приведение в порядок автодорог на Сахалине и Курилах.
– В прошлом году мы провели на островах генеральную уборку – с помощью жителей нанесли на интерактивную карту все свалки и за несколько месяцев их убрали. Сейчас аналогичным образом мы будем отмечать на цифровой карте все дорожные изъяны и устранять их. Все лето, засучив рукава, будем активно заниматься этой работой, – сказал Валерий Лимаренко.
В этом году на содержание островных дорог направили в шесть раз больше средств – 1,5 миллиарда вместо 250 миллионов в 2020-ом. Финансирование удалось увеличить благодаря передаче в федеральную собственность трассы Южно-Сахалинск – Оха.
– Очень важно, что вы уделяете внимание этой актуальной для людей теме. Я объездил все южные районы Сахалинской области, и на встречах жители нередко жаловались на состояние дорожного полотна после зимы, – отметил Георгий Карлов.
Депутат Госдумы на встрече с губернатором затронул еще один транспортный вопрос. В прошлом году была достигнута договоренность о выделении из федерального бюджета 2,3 миллиарда рублей на реконструкцию Холмского порта. Средства направят на восстановление причальной стенки и на работы по дноуглублению. Завершить реконструкцию планируется в течение двух лет. Тогда же должны прийти новые паромы, которые строятся для паромной переправы Сахалин – материк в Комсомольске-на-Амуре.
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