Тихоокеанское
информационное агентство
13 Апреля 2021
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Южно-сахалинских предпринимателей приглашают обсудить вопросы переоборудования автомобилей на газ
17:28, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В ряде жилых домов Южно-Сахалинска временно отключат холодное водоснабжение

В ряде жилых домов Южно-Сахалинска временно отключат холодное водоснабжение

 

В связи с проведением ремонтных работ 13 апреля в ряде жилых домов Южно-Сахалинска отключат холодное водоснабжение.

Так, подача воды будет ограничена с 9.00 до 14.00 по адресам:

- ул. Невельская, 27а, 31, 37, 46, 14 корп.1, 2;

- пр. Мира, 95, 97, 97/1, 97/2, 97/3, 99, 88;

- ул. Курильская, 20 корп.1, 2, 3, 20Б;

- ул. Курильская, 38, 40, 44, 55, 26а, 59;

- ул. Сахалинская, 2-38, 32а, 32Б, 29-47, 45а;

- ул. Фабричная, 36, 38;

- ул. Хабаровская, 42, 44;

- ул. Чехова, 1, 3, 7, 2, 2а;

- ул. Дзержинского, 12, 12а, 15, 22;

- ул. Милицейская, 7-13, 7а, 7Б, 13а;

- ул. Горная, 44-56;

- ул. Физкультурная (частный сектор от ул. Крайней до ул. Сахалинской).

Телефон диспетчерской службы МКП «Городской Водоканал» 72-32-40.

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