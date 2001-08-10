В ряде жилых домов Южно-Сахалинска временно отключат холодное водоснабжение
В связи с проведением ремонтных работ 13 апреля в ряде жилых домов Южно-Сахалинска отключат холодное водоснабжение.
Так, подача воды будет ограничена с 9.00 до 14.00 по адресам:
- ул. Невельская, 27а, 31, 37, 46, 14 корп.1, 2;
- пр. Мира, 95, 97, 97/1, 97/2, 97/3, 99, 88;
- ул. Курильская, 20 корп.1, 2, 3, 20Б;
- ул. Курильская, 38, 40, 44, 55, 26а, 59;
- ул. Сахалинская, 2-38, 32а, 32Б, 29-47, 45а;
- ул. Фабричная, 36, 38;
- ул. Хабаровская, 42, 44;
- ул. Чехова, 1, 3, 7, 2, 2а;
- ул. Дзержинского, 12, 12а, 15, 22;
- ул. Милицейская, 7-13, 7а, 7Б, 13а;
- ул. Горная, 44-56;
- ул. Физкультурная (частный сектор от ул. Крайней до ул. Сахалинской).
Телефон диспетчерской службы МКП «Городской Водоканал» 72-32-40.
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