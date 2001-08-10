Тихоокеанское
информационное агентство
13 Апреля 2021
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17:39, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Встреча Валерия Лимаренко с жителями Томаринского района перенесена на четверг

Рабочая поездка губернатора в муниципальное образование состоится 15 апреля, а не 13 апреля, как планировалось ранее.

В этот же день Валерий Лимаренко проведет встречу с жителями Томаринского района. Время – 14:00. Место проведения – районный Дом культуры, расположенный по адресу: г. Томари, ул. Антона Буюклы, 4А. Приглашаются все желающие.

Перед этим с 13:00 до 14:00 там же руководители органов исполнительной власти области и местной администрации проведут личный приём граждан.

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