Жители пострадавшего от пожара дома №43 по ул. Сахалинской получают компенсационные выплаты за ремонт
Уже пять южно-сахалинских семей, проживающих в пострадавшем от пожара доме №43 по ул. Сахалинской, получили компенсационные выплаты за ремонт.
Как отметили в департаменте социальной политики, материальная помощь по линии администрации города предоставляется в размере фактически понесенных и документально подтвержденных затрат, но не более 100 тысяч рублей на одну квартиру, находящуюся в собственности либо в пользовании по договору социального найма. При обращении заявителю необходимо предоставить паспорт, справку о составе семьи, документ, подтверждающий право собственности, СНИЛС, лицевой счет для перечисления средств, а также чеки, подтверждающие расходы на ремонт. Оплате подлежат материалы и ремонтные работы (строительные инструменты, кроме электрических; восстановление поврежденных ламината, линолеума, потолков, дверей, обоев, а также строительные смеси, клей).
Прием документов осуществляется с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00 по адресу: ул. Комсомольская, 169, каб. № 1 и 9. Подробную информацию также можно получить по телефонам: 300-720, 670-910. Отметим, что правом воспользоваться выплатой по линии администрации города погорельцы могут в течение года со дня пожара.
Для удобства граждан в департаменте социальной политики с сегодняшнего дня ведется прием заявок на возмещение затрат на ремонт по линии министерства социальной защиты. Эта выплата также предоставляется в размере до 100 тысяч рублей. Оформить ее можно с понедельника по пятницу в каб. 1 (ул. Комсомольская, 169). Оплате подлежат расходы на ремонтные работы, приобретенные стройматериалы, строительные изделия, в том числе входные и межкомнатные двери, при предоставлении подтвержденных затрат.
Таким образом общая сумма компенсации средств, затраченных на проведение ремонта за счет муниципальной и региональной мер социальной поддержки для каждой семьи, может составить до 200 тысяч рублей.
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