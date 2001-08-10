Тихоокеанское
информационное агентство
13 Апреля 2021
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Южно-сахалинских предпринимателей приглашают обсудить вопросы переоборудования автомобилей на газ
08:45, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Света не будет в десятках домов Южно-Сахалинска

Света не будет в десятках домов Южно-Сахалинска

Так, с 09.00 до 17.00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

- ул. Александра Матросова, 7, 26-а, 30, 32, 47-а, 55, 55-а, 57, 59, 59-а;

- ул. Льва Толстого, 30-а, 42, 44;

- ул. Холмская, 5, 90;

- пр. Мира, 391, 391-а 391-б, 391-в, 393, 393-а, 393-б.

            С 10.00 до 17.00 энергетики будут вести работы в Ново-Александровске по следующим адресам:

- крестьянско-фермерское хозяйство «Пионер»;

- ул. Северный городок, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 33, 35, 37;

            А с 13.30 до 17.00 МУП «Электросервис» будет вести работы на ул. Крымской в Дальнем.

            Оперативные данные об отключениях опубликованы на сайтах организаций: ПАО «Сахалинэнерго» (https://sakh-frs.ru/?search=25.02.2021), телефон диспетчерской: 782-782, МУП «Электросервис» (https://www.es-sakh.su/), телефон: 23-66-46.

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