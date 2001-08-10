В островной столице стартовал фестиваль «Студенческая весна»
Российская студенческая весна – единственная в России программа поддержки и развития студенческого творчества. Ежегодно в студвесне участвует около 1 500 000 студентов со всех уголков страны.
Время открытий – тема фестиваля этого года. Более 500 участников от Охи до Южно-Сахалинска откроют в себе новые способности и расширят горизонты молодежного творчества.
«Вы – молодые, креативные, энергичные, и пришло ваше время продемонстрировать все, на что вы способны», – отметил в своем видео приветствии депутат Государственной Думы РФ Георгий Карлов, подчеркнув, что сейчас молодежь играет все большую роль в процессах развитии страны.
Программа фестиваля включает в себя различные направления, в которых сахалинская молодежь сможет себя проявить: «Вокальное», «Шоу-программа», «Инструментальное», «Журналистика», «Танцевальное», «Видео», «Театральное» и новое направление «Арт».
В первый день фестиваля начали свою работу площадки «Журналистика», «Видео» и «Шоу-программа». На последней из них студенты Сахалинского техникума сервиса продемонстрировали яркий перфоманс, сочетающий в себе вокальные и танцевальные выступления, инструментальное творчество, моду, театр теней и песочную мультипликацию.
Все представления оценивает профессиональное жюри, состоящее из сахалинских и приглашенных федеральных экспертов. И в этот раз организаторы по доброй традиции пригласили Сергея Харина – продюсера, автора песен, музыканта, лауреата фестивалей «Песня года и «Весна Победы», генерального директора Продюсерского Центра «Дебют», аккредитованного члена жюри Российской студенческой весны.
Лучшие коллективы и исполнители будут удостоены званиями Гран-при и Лауреатов фестиваля и получат возможность участия в Национальном финале Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», который состоится с 15 по 20 мая 2021 года в Нижнем Новгороде.
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