Южно-сахалинских предпринимателей приглашают обсудить вопросы переоборудования автомобилей на газ

Администрация Южно-Сахалинска информирует о проведении встречи с субъектами малого и среднего предпринимательства и сервисных автоцентров, заинтересованных в возмещении части затрат по переоборудованию автомобилей на газомоторное топливо.

Мероприятие состоится с участием представителей министерства энергетики Сахалинской области, администрации Южно-Сахалинска и компании «Сахалинский фонд развития предпринимательства».

Программа встречи:

1. О реализации подпрограммы «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в Сахалинской области» государственной программы «Развитие энергетики Сахалинской области».

2. О мерах финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на возмещение части затрат, связанных с переоборудованием автомобилей на газомоторное топливо.

Встреча состоится 14 апреля с 14.00 до 15.00 по адресу: Коммунистический проспект, 39, 4 этаж (зал заседаний).

Заявки на участие в мероприятии принимаются отделом поддержки предпринимательства департамента экономического развития в электронной форме на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска: http://www.yuzhno-sakh.ru/dirs/1261/246. Справки по телефону: 300-594 (доб. 1-5).