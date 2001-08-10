Около тысячи военнослужащих на Сахалине примут участие в параде Победы
Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине и Курилах готовятся к празднику в честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Как сообщает пресс-служба ВВО, военнослужащие приступили к тренировкам парадных расчётов. В ближайшее время к ним присоединятся представители других силовых ведомств, а также участники Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия".
На аэродроме Пушистый начинаются тренировки механизированной колонны, участвующей в параде. Механики-водители будут отрабатывать синхронность проезда, выдержку дистанции и скорости движения техники.
30 апреля и 4 мая на площади Победы в Южно-Сахалинске запланированы тренировки парадных расчётов совместно с механизированной колонной, в состав которой будет входить 40 единиц военной и специальной техники. В эти же дни пройдут тренировки полётов армейской авиации ВВО.
Кроме того, 9 мая состоится праздничный салют, звуковое сопровождение которого обеспечат расчёты шести крупнокалиберных 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30.
Артиллерийская батарея выстрелит 30 раз, а две салютные установки 2А85 на базе КамАЗа запустят фейерверки. Тренировки расчётов артиллерийских орудий запланированы на полигоне Успеновский 28, 30 апреля и 4 мая.
В военном параде в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне примет участие около тысячи военнослужащих, в том числе, представители силовых ведомств и юнармейцы.
Генеральная репетиция военного парада состоится в областном центре 7 мая с 10:00 до 13:00.
На Курильских островах 9 мая состоятся торжественные шествия, концерты, чествования ветеранов войны, возложения цветов и венков к памятным местам, а также спортивные мероприятия.
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