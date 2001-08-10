Ученики школы села Таранай написали Космический диктант

Более двадцати обучающихся МБОУ СОШ № 4 села Таранай приняли участие в первом Всероссийском Космическом диктанте. Мероприятие прошло в День космонавтики, 12 апреля. Участники диктанта отвечали на вопросы об основоположниках космической отрасли, о главных конструкторах, о людях, событиях, фактах, об истории космонавтики.

Кроме того, в Таранайской школе до конца апреля запланирован ряд мероприятий, посвященных 60-летию первого полета человека в космос. Тематические выставки, экскурсии, лекции и мастер-классы, посвященные юбилею полета в космос Юрия Гагарина, пройдут во всех ученических коллективах.