В Ногликском районе создали две природоохранные зоны
В соответствии с указом губернатора Валерия Лимаренко они появились у памятников природы регионального значения: «Лунский залив» и «Дагинские термальные источники». Это призвано снизить неблагоприятное воздействие человека на природу.
Площадь охранной зоны «Дагинские термальные источники» составляет около 45 гектаров. На территории нельзя вырубать леса, добывать полезные ископаемые, складировать отходы производства и бытовой мусор, загрязнять водные объекты, уничтожать и портить информационные и предупредительные знаки – аншлаги, шлагбаумы, указатели.
Площадь охранной зоны «Лунский залив» 7,5 тысяч гектаров. На территории действуют все те же меры. Плюс дополнительно в границах ценных лесов – нерестоохранных полос запрещается возводить объекты капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. Также под запретом сплошные рубки лесных насаждений, создание лесоперерабатывающей инфраструктуры, использование лесов в качестве лесных плантаций.
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