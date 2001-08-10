Тихоокеанское
информационное агентство
14 Апреля 2021
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17:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Кванторианец Дмитрий Наумкин представит своего робота в Санкт-Петербурге

Кванторианец Дмитрий Наумкин представит своего робота в Санкт-Петербурге

Учащийся Промробоквантума южно-сахалинской гимназии №3 Дмитрий Наумкин представит областной центр на всероссийской олимпиаде школьников по технологии. Заключительный этап состязаний пройдет в Санкт-Петербурге.

В рамках олимпиады под руководством наставника Александра Коломийца кванторианец справился с теоретической и практической частями и по итогу меньше чем за три часа создал мобильного робота на базе Arduino с датчиками линии и ультразвуковыми датчиками, запрограммировал его и выполнил заезд на поле. В качестве проекта молодой человек представил станок для переработки ПЭТ бутылок в филамент. Получаемый при переработке пруток можно использовать в 3D-печати. Такая технология переработки пластиковых бутылок положительно сказывается на окружающей среде.23

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