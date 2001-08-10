Южно-сахалинцы участвуют в обсуждении концепции развития «Горного Воздуха»

В областной столице стартовала серия встреч, посвященных концепции развития СТК «Горный воздух». В обсуждение технического задания активно включились представители спортивной общественности, бизнесмены, архитекторы и другие группы горожан.

В качестве эксперта в этой работе принимает участие известный российский урбанист Святослав Мурунов, который на данный момент также курирует масштабный проект по разработке концепции будущего парка «Дальний» в Южно-Сахалинске. По его мнению, как и в случае с парком, к формированию траектории развития горнолыжного курорта важно привлечь максимальное число горожан. Уже с сегодняшнего дня инициативная группа приступила к разработке анкеты для жителей: заполнив опросник, горожане смогут высказать свое мнение о том, каким бы они хотели видеть «Горный воздух».

– Речь идет о так называемом социальном проектировании, но гораздо большего масштаба, чем в случае с парком «Дальний». «Горный воздух» - это место, которое определяет аутентичность Южно-Сахалинска и является знаковым для его жителей. Встречи с населением позволят выявить наиболее острые вопросы, которые волнуют горожан, и в дальнейшем соблюсти баланс интересов различных групп при формировании его концепции развития, – отметил Святослав Мурунов.

Работа по созданию концепции ориентировочно займет не менее трех месяцев. В течение этого времени будут организованы встречи с участием представителей администрации, инвесторов, предпринимателей, спортсменов, экологов и других инициативных горожан.