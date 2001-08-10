Беспилотники сахалинского инженера задействуют в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Справляться с заданиями будущим операторам поможет инновационная разработка «Орленок» – главное детище Артура Берендяева. Летательные аппараты молодой конструктор собирает уже больше 6 лет.

– Данный беспилотник выглядит как самолет и может довольно длительное время находиться в полете. Но взлетает вертикально, как квадрокоптер, а при необходимости «зависает» в воздухе – это главная его особенность, – поделился инженер. – Мы создаем аппарат для разных задач. Это своего рода платформа, которую в дальнейшем можно дорабатывать. Например, использовать в сельском хозяйстве – для орошения, доставки удобрений и других целей.

Мини-самолет с изображением орленка команда из трех инженеров собирала совместно с детьми – учениками «Кванториума». Многочисленные испытания и тесты прошли успешно. Аппарат сделан из композитных материалов – они прочные и защищают при падениях. Это еще одно отличие беспилотника от существующих аналогов.

В ближайших планах у предпринимателя – запатентовать разработку. В декабре прошлого года он обратился в сахалинский бизнес-инкубатор, и недавно стал его резидентом. Здесь инженеру помогут подготовить проект для получения гранта «Умник» от Фонда содействия инновациям, а также оформить права на интеллектуальную собственность.

– Артур занимается интересным и уникальным проектом, изначально он может получить поддержку от государства в качестве создателя новой образовательной программы. Также в его разработке есть научая новизна. Таким проектам помогает Фонд содействия инновациям. Если он заявится как грантополучатель, сможет получить средства и доработать свой продукт до коммерческого использования. Тогда мы проработаем с ним момент по патентованию этой модели, и у нашего предпринимателя появится возможность ее коммерциализировать, – рассказал заместитель руководителя сахалинского бизнес-инкубатора Егор Пахман.

Бизнес-инкубатор входит в структуру Сахалинского Фонда развития предпринимательства и нацелен на развитие стартапов в регионе. Подробнее об услугах – на сайте mybusiness65.ru или по номеру 8-800-222-0123 (доб. 5).