Сахалинцы и курильчане могут обращаться на горячую линию по вопросам голосования за проекты благоустройства
Горячая линия Минстроя РФ будет работать круглосуточно с 19 апреля по 30 мая. Единый бесплатный номер 8 (800) 600-20-13 доступен для жителей всех уголков России. В Сахалинской области запустят также региональную горячую линию. Звонить можно ежедневно с 8:00 до 21:00 по номеру: 8 (800) 302-0065 или *0065 с мобильного телефона.
Сахалинцы и курильчане могут поддержать островные проекты на платформе: https://65.gorodsreda.ru/. Голосование стартует 26 апреля. На конкурсе представлено 43 проекта благоустройства во всех районах области. В каждом городском округе определено в среднем по две – три территории.
К примеру, в Анивском районе собираются создать сквер дружбы по улице Ленина в райцентре и зону отдыха в Воскресенском. Смирныховцам предлагается проект благоустройства территории у дома культуры в Буюклы и сквера в Оноре. А в Ногликском районе планируется преобразить детскую спортивную площадку в селе Вал и сквер памяти в Ныше.
На горячей линии можно получить консультацию о работе платформы, рейтинговом голосовании, возможностях внести личный вклад в развитие своего города или села.
– Мы впервые запускаем единую Всероссийскую платформу по голосованию и понимаем, что у людей могут возникнуть вопросы. Ответы можно будет получить на бесплатной горячей линии, – пояснил замглавы Минстроя России Максим Егоров. – Очень важно создать все условия, чтобы каждый житель нашей страны старше 14 лет имел возможность отдать голос за ту территорию, которая должна быть благоустроен в первую очередь. Только так можно выбрать действительно востребованные общественные пространства.
Получить консультацию также можно будет у волонтеров. Добровольцы ответят на вопросы об объектах, по которым проводится голосование, расскажут о федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», а так
:же помогут проголосовать прямо на месте. Для этого потребуется только назвать действующий номер телефона.
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