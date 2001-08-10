На неделю приостанавливаются полеты в Александровск-Сахалинский

Региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства таким образом отреагировало на задержку рейса, произошедшую 13 апреля. Причина – переувлажнение в период таяния снега грунтовой взлетно-посадочной полосы.

– Безопасность людей превыше всего, поэтому принято решение до 20 апреля приостановить авиасообщение. Для аэродромов с грунтовыми полосами в период интенсивного таяния снега или сильных дождей временное прекращение полетов предусмотрено регламентом, – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерий Спиченко.

Напомним, полеты в северный район после длительного перерыва возобновились в декабре прошлого года. В ближайшее время на взлетно-посадочной полосе в Александровске-Сахалинском будут проведены профилактические работы, чтобы после их завершения штатно принимать воздушные суда. С помощью специальной техники дополнительно проведут профилирование и подсыпку, а также расчистят водоотводные канавы. После всех мероприятий и замеров плотности грунта будет принято решение о возобновлении полетов.